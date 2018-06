Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Sébastien Buemi est devenu le troisième pilote suisse à gagner les 24 Heures du Mans. Le Vaudois s'est imposé sur la Toyota TS050 Hybrid avec ses coéquipiers Fernando Alonso et Kazuki Nakajima.

Toyota a ainsi enfin décroché son premier succès dans la Sarthe, après 19e échecs. La marque japonaise a même signé le doublé, puisque la no 7 de Mike Conway, José Maria Lopez et Kamui Kobayashi a pris la 2e place à un tour des vainqueurs.

Le podium a été complété par la Rebellion no 3, pilotée notamment par le Genevois Mathias Beche. Il était accompagné par le Français Thomas Laurent et l'Américain Gustavo Menezes. Cette voiture a terminé à 12 tours.

Le traumatisme de 2016 est donc effacé pour Toyota, et pour ses pilotes Buemi et Nakajima. Ils avaient perdu la victoire il y a deux ans à cinq minutes de la fin, alors que le Japonais était au volant. Cette fois, tout s'est bien déroulé, et Nakajima a eu le bonheur de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Pour sa part, Buemi avait pris le départ samedi à 15h00.

Ce succès est aussi celui de Fernando Alonso. L'Espagnol, double champion du monde de formule 1, s'est imposé dès sa première participation dans la Sarthe. Il n'a pas commis la moindre erreur et a notamment réussi un relais exceptionnel durant la nuit, qui a permis à sa voiture de gommer un retard de plus de deux minutes consécutif à une pénalité stop and go infligée à Buemi pour vitesse excessive dans un slow zone.

Alonso a ainsi désormais effectué deux tiers de la triple couronne. Il ne lui manque plus qu'une victoire aux 500 Miles d'Indianapolis pour devenir le premier pilote après Graham Hill à inscrire son nom aux trois principales grandes compétitions du sport automobile.

Buemi, déjà champion du monde d'endurance et champion de formule E, a pour sa part écrit une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès. Avant lui, deux autres Suisses avaient gagné les 24 Heures du Mans, soit Marcel Fässler (2011, 2012, 2014) et Neel Jani (2016).

