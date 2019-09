Un séisme de magnitude 5,2 a fait au moins 19 morts et plus de 300 blessés mardi dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan. Il a endommagé habitations et infrastructures dans cette région himalayenne.

L'épicentre se situe à 22,3 kilomètres au nord de la ville de Jhelum, à la limite entre la province du Pendjab et le Cachemire sous contrôle pakistanais, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

Le séisme, survenu à une profondeur de 10 kilomètres, "a été ressenti dans la plus grande partie de la province du Pendjab (et) dans certaines parties du Khyber Pakhtunkhwa", dans le nord-ouest du Pakistan, a déclaré le météorologue pakistanais Muhammad Riaz. "Le pire s'est produit à Mirpur", ville du Cachemire pakistanais proche de l'épicentre.

Au moins 300 blessés

"Au moins 19 personnes sont mortes et plus de 300 autres ont été blessées", a déclaré Sardar Gulfaraz, adjoint de l'inspecteur principal de Mirpur. Dans cette ville, des blessés étaient étendus sur des matelas à même le sol devant les services d'urgence de l'hôpital, a constaté un journaliste de l'AFP.

Deux témoins joints par téléphone depuis Mirpur ont raconté qu'un bâtiment s'était effondré dans cette ville, connue pour ses demeures luxueuses et ses liens étroits avec le Royaume-Uni.

Le 8 octobre 2005, le Cachemire sous contrôle pakistanais avait déjà été la victime principale d'un séisme de magnitude 7,6 qui avait tué plus de 73'000 personnes et fait environ 3,5 millions de sans-abri.

Profondes crevasses

Mardi, des journalistes de l'AFP ont aperçu de profondes crevasses lézardant une route proche de Mirpur. Trois ponts ont aussi été endommagés, a indiqué le président de l'Autorité nationale de gestion des désastres, le lieutenant-général Mohammad Afzal, qui a de son côté fait état de 10 morts et 100 blessés.

Les secours sont désormais déployés et "la situation est sous contrôle", a-t-il assuré. L'armée pakistanaise a annoncé avoir mobilisé des avions et des équipes médicales ainsi que des troupes dans les zones affectées au Cachemire.

Jusqu'à New Delhi

Des secousses ont été ressenties jusqu'à New Delhi. L'agence Press Trust of India a rapporté que des gens paniqués se sont précipités hors de leurs maisons et de leurs bureaux dans plusieurs provinces indiennes, notamment le Rajasthan, le Pendjab et le Haryana.

"Le séisme a été ressenti, mais aucun dégât n'a été signalé", a déclaré Amir Ali, du département de gestion des désastres au Cachemire indien.

Le Pakistan, à la frontière entre les plaques tectoniques de l'Inde et de l'Eurasie, est particulièrement exposé aux tremblements de terre.

