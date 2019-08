Un séisme de magnitude 5,9 a frappé jeudi matin l'île de Taïwan, a rapporté l'institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Il n'a pas fait de victimes, mais a provoqué des coupures de courant, selon les premières informations.

Le tremblement de terre s'est produit à 05h28 (23h28 en Suisse) à une profondeur de 10 kilomètres dans le comté de Yilan, dans le nord-est du pays. Les autorités locales ont mesuré le séisme à une magnitude de 6.

Selon elles, la secousse a été ressentie dans toute l'île et a causé des pannes de courant dans plus de 1300 habitations de la capitale Taïpei. Les gratte-ciels de la plus grande ville du pays ont oscillé, tirant les habitants de leur sommeil, et le transport ferroviaire a été, en partie, suspendu dans le comté de Yilan.

L'île de Taïwan, située à la jonction de deux plaques tectoniques, est régulièrement touchée par des séismes.

Dans l'histoire récente, le séisme le plus meurtrier qui a touché Taïwan est survenu en septembre 1999. De magnitude 7,6, il causa la mort d'environ 2400 personnes.

