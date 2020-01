Au moins 20 personnes ont été tuées et plus d'un millier blessées dans un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé l'est de la Turquie. Des secouristes continuaient samedi de chercher des survivants dans des bâtiments effondrés.

Au moins trente personnes étaient bloquées dans les décombres à la suite de cette violente secousse survenue vendredi soir dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig.

Un correspondant de l'AFP sur place a vu une équipe de secouristes évacuer un blessé des débris d'un immeuble de cinq étages qui s'est effondré à Elazig. Dans le froid glacial de la rue, certains habitants ont allumé des feux pour se chauffer.

Aider les victimes

"C'était effrayant, les meubles nous sont tombés dessus. Nous nous sommes précipités dehors" a déclaré à l'AFP Melahat Can, 47 ans, habitant d'Elazig. "Nous allons passer les prochains jours dans une ferme à l'extérieur de la ville".

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que "toutes les mesures nécessaires" seront prises pour venir en aide aux zones frappées par la secousse et qu'il avait dépêché plusieurs ministres sur place.

Des salles de sports, des écoles et des bibliothèques ont ouvert leurs portes dans la soirée pour accueillir les personnes ayant fui leurs maisons après le séisme, selon les autorités.

Secouristes dépêchés

La télévision turque a diffusé des images d'habitants paniqués se ruant à l'extérieur des bâtiments, et d'au moins un immeuble dont le toit était en feu.

L'AFAD a précisé qu'au moins trente répliques du séisme avaient été enregistrées dans la journée de vendredi et que plus de 400 équipes de secouristes avaient été envoyées sur place. Au moins 20 personnes ont trouvé la mort et 1.015 ont été blessées, selon l'AFAD.

"Nous avons dépêché quatre équipes dans la région", a indiqué Recep Salci, de l'Association turque de recherches et de secours AKUT). "Nous avons appris que des immeubles se sont effondrés, nous nous préparons à envoyer d'autres équipes si nécessaire". Aucune estimation du nombre d'habitants qui se trouvaient à l'intérieur des bâtiments effondrés n'était disponible dans l'immédiat.

Ressenti dans plusieurs régions

Le séisme a été ressenti dans plusieurs régions de l'Est de la Turquie, dont Tunceli, a indiqué la chaîne de télévision NTV.

Les principales compagnies turques de télécommunications ont annoncé vendredi qu'elles allaient fournir aux habitants des zones touchées des services de téléphonie et de connections internet gratuits.

La Turquie, située sur plusieurs lignes de failles, est fréquemment touchée par des séismes. En 1999, un tremblement de terres de magnitude 7,4 avait touché l'Est du pays, faisant plus de 17'000 morts, dont un millier à Istanbul.

En septembre, un séisme de magnitude 5.7 avait touché la capitale économique du pays. Les experts estiment qu'un tremblement de terre majeur peut à tout moment toucher cette ville de plus de 15 millions d'habitants, où l'habitat, souvent anarchique, n'est que rarement aux normes anti-sismiques.

