Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 octobre 2018 00:29 11. octobre 2018 - 00:29

Un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a frappé l'île de Nouvelle-Bretagne en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Une alerte au tsunami a été diffusée.

L'épicentre du tremblement de terre, qui s'est produit à 20h48 GMT (22h48 en Suisse) à une profondeur de près de 40 kilomètres, est situé à 125 kilomètres à l'est de la ville de Kimbe, affirme l'USGS. Au moins deux répliques d'une magnitude supérieure à 5,0 se sont produites peu après.

Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique a prévenu qu'un raz-de-marée pourrait déferler sur les côtes de ce pays et les îles Salomon. Les vagues devraient monter à moins de 0,3 mètre, avec une amplitude variable selon les îles.

Selon un porte-parole du Bureau de gestion des catastrophes naturelles papouasien à Port Moresby, il n'y avait pas de dégâts rapportés dans l'immédiat, mais des rapports pourraient parvenir plus tard dans la journée.

L'USGS a estimé sur son site internet qu'il y avait une "faible probabilité de victimes et de dégâts" à la suite du tremblement de terre. Mais, a-t-il rappelé, "des séismes récents dans cette région ont provoqué des catastrophes subséquentes comme des tsunamis, des glissements de terrain et des coulées de boue qui ont pu contribuer à des pertes en vies humaines".

Séisme en février

La Papouasie-Nouvelle Guinée, l'un des pays les plus pauvres au monde, a subi en février dernier un séisme plus violent, de magnitude 7,5, à 900 km plus à l'ouest, sur les hautes terres. Des glissements de terrain ont enseveli certaines localités et au moins 100 personnes ont perdu la vie.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, située sur la "ceinture de feu", zone sismique redoutable, se remet encore d'un séisme de magnitude 7,5 dans l'intérieur des terres, qui avait tué au moins 125 personnes, et coupé du monde certains villages de montagne.

Neuer Inhalt Horizontal Line