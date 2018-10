Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les autorités indonésiennes ont ordonné jeudi la fin des recherches après le séisme et le tsunami qui ont fait plus de 2000 morts dans la région de Palu, sur l'île des Célèbes, et ce même si 5000 personnes sont toujours portées disparues.

"Les opérations de recherches et de secours pour les victimes s'achèveront ce jeudi après-midi", a déclaré à l'AFP Bambang Suryo, responsable des recherches à Palu.

La ville, située dans l'ouest des Célèbes, et ses environs ont été été dévastés par le tremblement de terre du 28 septembre - dont la magnitude avait été mesurée à 7,5 - et le raz de marée qui avait suivi.

Plus de 2000 corps ont été récupérés, mais les autorités pensent que 5000 autres personnes sont encore portées disparues, et notamment enterrées sous les décombres de bâtiments détruits.

Le gouvernement envisage de laisser en l'état deux localités proches de Palu, Petobo et Balaroa, qui ont été anéanties dans la catastrophe. Les survivants de ces communautés meurtries devraient décider s'ils veulent en faire des sépultures collectives, y ériger un monument ou les transformer en espaces verts.

Besoin urgent d'aide

De nombreuses zones se sont enfoncées dans la terre comme aspirée, quand les secousses telluriques ont transformé le sol en sables mouvants, un processus connu sous le nom de liquéfaction.

Quelque 200'000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. La nourriture et l'eau potable manquent et de nombreuses victimes qui ont tout perdu dépendent de l'aide pour survivre.

Environ 80'000 personnes ont été déplacées par cette catastrophe naturelle, s'abritant désormais sous des logements de fortune à proximité de leurs maisons détruites.

