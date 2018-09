Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 septembre 2018 18:29 17. septembre 2018 - 18:29

Stefanie Vögele a enfin regoûté à la victoire sur le Circuit WTA, après cinq mois de disette.

L'Argovienne (WTA 73) s'est imposée 6-3 2-6 6-4 contre la Sud-Coréenne Choi Ji-Hee (WTA 502) au 1er tour du tournoi de Séoul. Son dernier succès remontait à mi-avril, lorsque la joueuse de 28 ans s'était hissée jusqu'en demi-finale à Lugano. Depuis, elle avait enchaîné huit matches sans victoire.

Contre Ji-Hee, cela n'a pas non plus été une partie de plaisir. Stefanie Vögele fut même menée 1-4 dans la manche décisive, avant de se rebeller pour gagner cinq jeux consécutifs et conclure en la partie après 2h00 de jeu.

Au prochain tour, l'Argovienne en découdra soit avec la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 40), qui vient de remporter à Hiroshima son troisième titre WTA, soit avec sa compatriote Jil Teichmann (WTA 136), qui s'est hissée dans le tableau principal après avoir sauvé deux balles de match dans son 2e tour de qualifications.

