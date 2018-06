Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 juin 2018 06:28 18. juin 2018 - 06:28

La Corée du Sud entame lundi des exercices militaires destinés à répéter sur deux jours des scénarios de défense des îles Dokdo, au large de ses côtes orientales, contre une improbable attaque japonaise. Ces îles sont revendiquées par Tokyo sous le nom de Takeshima.

Depuis la fin du règne colonial japonais sur la péninsule coréenne, Séoul contrôle ces îles de la mer du Japon, sous l'appellation Dokdo. Le Japon accuse la Corée du Sud de les occuper illégalement.

Ces manoeuvres sont organisées alors que le président américain Donald Trump vient d'annoncer la fin des exercices conjoints avec la Corée du Sud, visant à combattre les menaces venues de Corée du Nord, les qualifiant lui-même de coûteuses et "très provocateurs".

Deux fois par an

Une attaque japonaise n'est guère vraisemblable, mais la Corée du Sud organise ce type de manoeuvres deux fois par an depuis 1986. "L'exercice de défense Dokdo est un exercice de routine destiné à empêcher une invasion par des forces extérieures", a déclaré une porte-parole du ministère de la défense.

Ces manoeuvres d'une ampleur très limitée, par rapport aux exercices américano-sud-coréens suspendus, mobilisent six bâtiments de guerre et sept avions. Une unité de marines doit également être déployée sur ces îlots rocheux, où habitent une quarantaine de personnes, principalement des policiers.

Les relations entre la Corée du Sud et le Japon, tous deux alliés des Etats-Unis, des démocraties et des économies de marché, sont ternies par des contentieux historiques et territoriaux.

