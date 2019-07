Nicola Spirig (37 ans), douze semaines seulement après avoir donné naissance son troisième enfant, a pris une épatante huitième place à Hambourg, dans le cadre de la Série mondiale.

Sortie de l'eau avec 24 secondes de retard, Spirig est revenue sur les premières à vélo mais a ensuite été distancée dans la partie de course à pied, accusant au final 35 secondes de retard sur la gagnante Non Stanford. La Britannique, lauréate de la Série mondiale en 2013, n'avait plus triomphé à ce niveau depuis trois ans.

Dominatrice depuis le début de la saison - quatre victoires sur les cinq premières épreuves -, l'Américaine Katie Zaferes n'a pas eu son mot à dire samedi après une chute à vélo.

