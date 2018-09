Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 20:54 22. septembre 2018 - 20:54

Murat Yakin débute son aventure sédunoise avec une lourde mais cruelle défaite 4-1 à Thoune. Sion est 9e, juste devant Xamax, qui a perdu 3-1 à Grasshopper.

Pour Yakin, la prise de fonction est douloureuse avec cette défaite. Reste qu'il a déjà commencé à poser sa patte sur le FC Sion. Notamment au niveau de sa composition d'équipe, qui a traduit le "style Yakin". A savoir un système à trois défenseurs, auquel il a souvent été fidèle durant sa carrière.

Avec les seuls Kasami et Djitté comme profils offensifs, il n'a pas été surprenant de voir Sion se reposer sur un bloc bas. Mais, à la récupération, les Valaisans ont su se montrer vifs et inspirés. Si bien que c'est eux qui ont le plus souvent créé du danger.

Sauf que, sur son synthétique, il est toujours compliqué de venir à bout de Thoune. Sans être brillants, les hommes de Marc Schneider ont été cliniques. Par Gelmi d'abord, à la suite d'un cafouillage dans la surface sédunoise (52e).

Puis, à la 57e minute, Djitté, le virevoltant sénégalais de Sion, voyait son essai être dévié par Faivre sur son poteau. Sur le contre, Spielmann, lui, trompait un Fickentscher bien mal sorti de son but. D'un potentiel 1-1, le score passait à 2-0. Avant que Thoune ne triple, puis quadruple la mise sur un penalty de Sorgic (79e) et un but de Salanovic (86e). La réalisation de Adryan restera anecdotique (84e).

Le sort est cruel pour les Valaisans. Ils n'ont sans doute pas été exceptionnels, mais Yakin peut s'appuyer sur une base certaine. Ses talents de tacticien sont connus, Sion pourra assurément en profiter. Avec un peu de temps à disposition.

Xamax perd le match de la peur

Dans l'autre rencontre de la soirée, Neuchâtel Xamax est le perdant malheureux du match de la peur. Dans un scénario similaire à celui connu par Sion, l'équipe de Michel Decastel s'est inclinée 3-1 au Letzigrund contre Grasshopper. Le but de Nuzzolo (67e) a juste suffit à réduire une marque déjà bien lourde. Un doublé de Djuricin (36e, 63e) et un but de Pinga (65e) ont permis aux Zurichois de faire la différence.

Au classement, les deux clubs romands ferment la marche. Mais Xamax compte déjà deux points de retard sur Sion, et trois sur Grasshopper. La planche devient glissante pour les Neuchâtelois.

