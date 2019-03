Les régions rurales comptent sur un système de prévoyance vieillesse efficace et durable.

Le Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) soutient la réforme fiscale des entreprises et financement de l'AVS (RFFA). Selon l'association, l'objet soumis au vote contribue à la compétitivité de l'économie et à la protection de la prévoyance vieillesse.

La prise en considération des préoccupations cantonales est particulièrement positive, a indiqué vendredi la SAB. Pour l'association, la hausse du versement de l'impôt fédéral direct aux cantons, prévue dans la réforme fiscale, sera une juste répartition des charges entre les différents niveaux étatiques.

L'association salue aussi la mesure de versement de 180 millions de francs aux cantons à faibles ressources. Il est nécessaire d'introduire un mécanisme de compensation par rapport aux cantons dans lesquels sont établis des sociétés à statut privilégié, a déclaré le SAB.

Pour le SAB, il est aussi important que les régions de montagnes puissent compter sur un système de prévoyance vieillesse durable et efficace. Le nombre de personnes en âge de travailler diminue en effet fortement à cause de l'exode rural. Certaines régions atteignent un taux de dépendance de plus de 40%.

