Il n'y déjà plus de Suisse en lice au terme du 1er tour dans les championnats du monde de Bâle.

Sabrina Jaquet, la paire Tobias Künzi/Oliver Schaller et le duo helvético-néerlandais Nadia Fankhauser/Iris Tabeling ont également été battus d'entrée mardi.

Porteuse des principaux espoirs helvétiques, Sabrina Jaquet a vécu une grosse déception, s'inclinant 21-17 21-15 devant la Néerlandaise Soraya de Visch Eijbergen. Mieux classée (49e) que son adversaire (72e) dans la hiérarchie mondiale, la Chaux-de-Fonnière de 32 ans restait qui plus est sur trois succès d'affilée dans leurs affrontements.

Mais Sabrina Jaquet a manqué son affaire mardi dans la Halle St-Jaques, où elle disputait ses 10es - et peut-être derniers - Mondiaux. La médaillée de bronze des Européens 2017 a été nettement dominée dans la première manche, où elle fut rapidement menée 10-4. Elle a bien réagi dans la deuxième, menant 8-2 puis 15-13, mais a perdu les huit derniers points du match.

L'échec de Tobias Künzi/Oliver Schaller est plus logique. L'Argovien et le Fribourgeois ont été battus 21-14 21-16 par les Indiens M.R. Arjun/Ramchandran Shlok. Ils ont résisté jusqu'à 12-12 dans le premier set et jusqu'à 14-14 dans la deuxième manche, avant de lâcher prise.

Nadia Fankhauser et sa partenaire néerlandaise Iris Tabeling ont quant à elles été dominées 21-18 21-15 par les Thaïlandaises Chayanit Chaladchalam/Phataimas Muenwong. Les autres Suisses engagés, le Bâlois Christian Kirchmayr et le double mixte Oliver Schaller/Céline Burkart, avaient connu le même sort lundi.

