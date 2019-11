Le groupe français Saint-Gobain va se renforcer aux Etats-Unis avec l'acquisition du spécialiste de la plaque de plâtre Continental Building Products pour 1,4 milliard de dollars (quasiment autant en francs).

L'opération s'inscrit dans sa stratégie de recentrage sur certaines activités.

Basé en Virginie près de Washington, Continental Building Products emploie 645 personnes et devrait dégager en 2019 un excédent brut d'exploitation de 130 millions de dollars sur un chiffre d'affaires estimé à 510 millions de dollars, selon un consensus d'analystes cité mardi par Saint-Gobain.

"La société offre une importante complémentarité géographique avec les installations nord-américaines de Saint-Gobain, un bon ancrage dans les géographies à forte croissance de l'Est et du Sud-Est des Etats-Unis et un niveau de rentabilité élevé", a relevé dans un communiqué le spécialiste des matériaux de construction et de distribution.

Cette acquisition "va nous permettre d'offrir à nos clients une palette de produits, de solutions, de services plus larges et plus intégrés pour accroître le profil de croissance du groupe en Amérique du nord", a expliqué mercredi lors d'une conférence téléphonique le PDG du groupe, Pierre-André de Chalendar.

Elle va également renforcer la position du groupe français sur l'important marché de la plaque de plâtre aux Etats-Unis.

"Tout en y étant un acteur de premier plan, nous étions néanmoins sous-représenté dans le métier du gypse (plaque de plâtre, ndlr)", a indiqué le directeur général délégué du groupe Benoit Bazin.

La plaque de plâtre est par ailleurs la "première activité industrielle" du groupe dans le monde, actif sur ce segment dans une soixantaine de pays.

Pour mettre la main sur Continental Building Products, Saint-Gobain va concrètement proposer 37 dollars par action Continental Building Products, offrant une prime de 34,4% par rapport au cours moyen des 60 derniers jours.

Recentrage stratégique

L'opération doit "créer de la valeur au plan financier, notamment avec un montant de synergie de coûts, dans les achats, dans la logistique, dans les opérations et dans les fonctions support, qui s'élève à 50 millions de dollars à compter de la troisième année", a précisé M. Bazin.

Approuvée par les conseils d'administration des deux parties, l'acquisition en numéraire devrait être finalisée au second semestre 2020.

Cette opération d'un montant significatif s'inscrit dans la stratégie de Saint-Gobain qui vise à se recentrer sur un portefeuille d'activités cohérentes et créatrices de valeur.

Elle "marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du groupe, elle témoigne de notre dynamisme et de notre volonté résolument offensive", a souligné M. de Chalendar.

Saint-Gobain veut se développer dans les pays émergents, qui sont des marchés à fort potentiel. Il entend aussi se renforcer sur les marchés où il est déjà bien installé, et élargir sa palette de technologies pour proposer une offre plus complète.

Le groupe avait déjà annoncé cette année une douzaine d'acquisitions, de montants inférieurs à celle de Continental Building Products. La société, qui ne s'est pas fixé de volume cible d'acquisition, compte poursuivre sa politique de rachats.

En parallèle, Saint-Gobain avait pour objectif de céder pour plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires (3,3 milliards de francs) d'ici la fin 2019. Un objectif "déjà dépassé", a souligné M. de Chalendar, les cessions atteignant aujourd'hui 3,3 milliards d'euros.

Le groupe de matériaux de construction avait annoncé en octobre un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% à 10,79 milliards d'euros au troisième trimestre, soutenu par des volumes en hausse et un rebond de sa performance en Amérique du Nord.

Neuer Inhalt Horizontal Line