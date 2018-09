Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 17:47 21. septembre 2018 - 17:47

Stan Wawrinka (ATP 88) s'est hissé dans le dernier carré du tournoi ATP de Saint-Pétersbourg. Le Vaudois a battu le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 28) en deux sets, 6-3 6-4.

Wawrinka s'est montré solide dans cette partie qui a duré 1h12. Il a surtout mieux négocié que son adversaire les points cruciaux. Le Suisse a ainsi obtenu deux de ses breaks à sa troisième balle, au 6e jeu de la manche initiale et au 3e du second set.

Le Vaudois, qui n'a perdu qu'une fois son service en début de match (1-2), a armé six aces, contre deux à son adversaire. Il a passé 69% de premières balles et a fait le point dans 71% des cas sur son premier et son deuxième service.

Il a ainsi pris sa revanche sur Dzumhur, contre qui il avait perdu leur seul précédent duel en février 2017 à Dubaï. Le Vaudois ne disputera que sa deuxième demi-finale de l'année, après celle de Sofia en février. Son adversaire samedi sera le Slovaque Martin Klizan (ATP 65), contre qui il a gagné trois fois en autant de rencontres.

