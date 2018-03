Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le 88e Salon international de l'automobile de Genève a ouvert ses portes jeudi. La manifestation réunissant 180 exposants a été inaugurée par le conseiller fédéral Guy Parmelin qui s'y rendait pour la première fois.

Arrivé en train, puis à pied depuis la gare de Genève-Aéroport, le chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a plaidé pour une mobilité adaptée aux besoins de chacun, lors de la cérémonie d'inauguration.

"Nos choix de transport ne sauraient être manichéens. Ils doivent rester libres et se combiner en fonction de nos revenus, de nos besoins, de nos fantaisies aussi, de nos horaires ou de la qualité des dessertes que nous avons à disposition. Peut-être faudra-t-il un jour avoir le courage de repenser fondamentalement nos modèles de travail", a-t-il lancé.

Une première

Le ministre a ensuite eu l'occasion de visiter pour la première fois le grand rendez-vous de l'automobile. "Jusqu'ici, je n'ai jamais eu le temps pour des raisons professionnelles", a-t-il relevé. Lors de son parcours, le ministre a pu tester le plein d'une voiture à hydrogène, admirer un véhicule volant, "mais il faut un permis de pilote" ou se glisser dans de petites voitures électriques.

"Ce qui m'intéresse, ce sont les évolutions technologiques proposées par les constructeurs. Voitures hybrides, à hydrogène, à gaz électriques, c'est une partie du futur", a-t-il déclaré.

"La politique et le marché décident. Chaque constructeur a plusieurs projets touchant à diverses technologies pour attirer le client", a-t-il indiqué. Par ailleurs, cela interpelle le politique de savoir que d'ici 2025 une voiture sur six sera électrique. Le ministre a également constaté beaucoup d'efforts faits en matière d'économie d'énergie.

Véhicule fonctionnel

Pour son propre usage, Guy Parmelin privilégie des voitures fonctionnelles. "J'ai des grandes jambes, il me faut de la place et qu'elle soit confortable pour les lombaires, qu'elle puisse rouler sur la neige et que le garage soit proche", a-t-il résumé.

En tant que conseiller fédéral, le Vaudois ne conduit plus beaucoup. Et il n'a pas voulu de la deuxième voiture de fonction proposée aux membres du gouvernement. "J'ai gardé mon ancienne qui va très bien", a-t-il glissé.

François Fillon en visite également

Le conseiller fédéral a fait quelques rencontres au fil des stands, dont Andreas Meyer, directeur général des CFF, qui a évoqué l'offre de mobilité combinée proposée par l'ex-régie fédérale. M. Parmelin a aussi échangé des salutations avec l'ancien premier ministre français et candidat à la présidentielle François Fillon qui visitait également le Salon.

Jusqu'au 18 mars, la grand-messe de l'automobile accueille 180 exposants présentant 900 modèles. Elle propose plus de 110 premières mondiales et européennes. Quelque 10'000 représentants des médias se sont accrédités et près de 700'000 visiteurs sont attendus.

