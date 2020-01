Le numéro un mondial des smartphones, le sud-coréen Samsung Electronics, a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre. Il l'a attribuée à un affaiblissement de la demande de ses produits-phares et des prix des puces qu'il fabrique.

Le bénéfice net pour les trois derniers mois de l'année est tombé à 5230 milliards de wons (4,3 milliards de francs), soit 38% de moins que l'année précédente. Celui pour l'année entière a chuté de 51%, à 21'740 milliards de wons (17,9 milliards de francs).

"Les bénéfices du quatrième trimestre ont reculé par rapport à l'année précédente en raison d'une poursuite de la baisse des prix des puces mémoire et d'une faiblesse dans les écrans", a affirmé Samsung Electronics dans un communiqué. L'entreprise est le vaisseau amiral du conglomérat Samsung Group, de loin le plus gros et le plus connu de ceux qui dominent l'industrie de la 12e économie mondiale.

Samsung Electronics a souligné les "incertitudes continues dans la conjoncture mondiale". L'industriel a été comme ses compatriotes victime de deux conflits commerciaux, celui entre les Etats-Unis et la Chine, qui a jeté un froid sur les échanges mondiaux, et celui entre la Corée du Sud et le Japon, dû à de vieux différends sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tokyo a imposé des restrictions drastiques sur les ventes aux géants sud-coréens.

Autre souci: son vice-président mais dirigeant de fait, Lee Jae-yong, est jugé dans une vaste affaire de corruption qui risque de le renvoyer en prison.

Des smartphones pliables

Mais il s'est dit confiant pour son activité téléphones portables. Notamment parce qu'en 2020 "la demande pour les appareils 5G doit monter, tandis que la concurrence dans les performances devrait s'intensifier".

La marque veut "s'efforcer d'améliorer le bénéfice par rapport à l'année précédente en renforçant la gamme 5G, en offrant un nouveau design pliable, etc., ainsi qu'en gonflant les ventes grâce à une amélioration de la compétitivité de notre gamme basse et moyenne".

La demande mondiale de téléphones 5G a déjà été supérieure aux attentes en 2019, année où cette technologie a fait ses débuts, avec près de 19 millions d'appareils selon le cabinet Strategy Analytics. Sur ce total, Samsung s'est classé numéro deux mondial, avec 36% de parts de marché, contre 37% pour Huawei, qui bénéficie de sa position dominante en Chine.

Dans les semi-conducteurs la demande doit "rester solide grâce à celle des centres de données".

Neuer Inhalt Horizontal Line