Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 février 2018 14:57 26. février 2018 - 14:57

Barthélémy Constantin voit lui aussi sa suspension réduite dans le cadre de l'"affaire" Fringer.

Le Tribunal de recours de la SFL a admis partiellement le recours déposé par le FC Sion. L'interdiction de terrain prononcée à l'encontre du directeur sportif du club valaisan passe de dix à cinq matches consécutifs.

Le fils du président Christian Constantin s'en était pris verbalement à Rolf Fringer, consultant de Teleclub, à la fin de la rencontre Lugano - Sion du 21 septembre dernier. Il avait reproché à l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse les critiques proférées à l'encontre de son père qui, dans la foulée, était allé frapper ce même Rolf Fringer. Le tribunal de recours de la SFL avait déjà admis partiellement le recours concernant Christian Constantin, dont l'interdiction de terrain était passée de 14 à 9 mois. "CC" avait toutefois expliqué ne pas vouloir en rester là.

Barthélémy Constantin avait écopé dans un premier temps d'une interdiction de terrain de dix matches ainsi que d'une amende de 15'000 francs, amende qui est réduite à 5000 francs. Le Tribunal de recours de la SFL a retenu "un certain nombre d'éléments à décharge, à savoir les antécédents de Barthélémy Constantin qui sont manifestement de peu de gravité, son jeune âge et sa relative inexpérience." La Swiss Football League souligne dans son communiqué que le fait que l’affaire concerne Christian Constantin, "médiatisé s'il en est", a inévitablement eu pour effet de mettre en lumière "les agissements préalables - et parfaitement répréhensibles - du fils."

Cette décision est définitive en ce qui concerne les instances de la Swiss Football League. Elle peut toutefois faire l’objet d’une procédure d’appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans les 10 jours. Une telle démarche n'aurait en revanche pas d’effet suspensif, précise la SFL.

Neuer Inhalt Horizontal Line