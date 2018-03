Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La fin du service militaire obligatoire mettrait gravement en péril la sécurité des Suisses. Pour Ueli Maurer, l'armée de volontaires proposée par l'initiative du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) pose trop de questions alors que le système actuel est adapté aux besoins les plus modernes.

Venu lancer la campagne du gouvernement pour le scrutin du 22 septembre avec le chef de l'armée André Blattmann, le ministre de la défense n'a pas manqué de tresser des couronnes à l'institution. "Je suis vraiment fier, l'armée suisse est adaptée aux besoins les plus modernes."

Selon le président de la Confédération, les initiants évoquent une réalité militaire qui n'existe plus. Les soldats sont motivés. Des volontaires ne le seront pas davantage. Et surtout, il n'est pas certain qu'il y en aura assez et que ce seront les bonnes personnes qui voudront défendre la patrie. Le risque est trop grand pour la sécurité des Suisses.

Aucun autre pays n'a une armée de volontaires. Le système actuel participe à la cohésion du pays, il garantit que l'institution a la confiance de la population en cas d'intervention. Avec 5000 personnes en cours de répétition à la fois, c'est vraiment "une petite armée", a renchéri André Blattmann.

Quelle autre institution offre gratuitement la meilleure formation pratique à l'encadrement? L'armée coûte en chiffres nets environ 5,5 milliards de francs par an. En comparaison internationale, il n'existe tout simplement pas de modèle plus avantageux, selon Ueli Maurer.

