Des dizaines d'anciens dirigeants mondiaux, de spécialistes ou d'humanitaires appellent à stopper les cyberattaques contre la santé en pleine pandémie. Parmi eux se trouvent l'ancienne présidente de la Confédération Doris Leuthard ou le patron du CICR Peter Maurer.

"Nous appelons les gouvernements dans le monde à des actions immédiates" contre les cyberattaques qui affectent les hôpitaux, les centres et le personnel de santé ou encore les institutions comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), affirment ces plus de 40 personnalités. L'OMS avait fait état il y a quelques semaines d'un nombre d'assauts plus élevé qu'habituellement.

Des patients ont été en danger en raison des effets des cyberattaques sur le fonctionnement de certains centres de santé, sur la distribution de matériel ou sur les soins, insistent les signataires de cet appel piloté et relayé mardi par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Les gouvernements doivent affirmer clairement que ces actes "sont illégaux et inacceptables".

Les signataires demandent aux Etats de collaborer entre eux mais aussi avec la société civile et le secteur privé pour protéger les centres de santé. Ils appellent à poursuivre les responsables. Outre Mme Leuthard et M. Maurer, d'anciens chefs d'Etat et de gouvernement et d'anciens dirigeants de l'OMS, l'ex-secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon ou encore le président de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) Francesco Rocca sont notamment associés à ces revendications.

