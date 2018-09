Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 septembre 2018 12:31 19. septembre 2018 - 12:31

L'ex-premier ministre malaisien Najib Razak a toujours nié toute malversation. L'affaire 1MDB fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays, notamment à Singapour, en Suisse et aux Etats-Unis (archives).

L'ex-premier ministre malaisien Najib Razak a été arrêté mercredi, ont annoncé les autorités malaisiennes. Il va être mis en examen dans le cadre d'une enquête qui le soupçonne de s'être approprié 628 millions de dollars issus du fonds d'investissement public 1MDB.

La Commission anticorruption malaisienne a indiqué avoir obtenu le placement en détention de Najib Razak dans le cadre de son enquête sur le vaste scandale financier lié au fonds 1MDB et "l'arrivée de 2,6 milliards de ringgits (605 millions de francs) sur son compte personnel", selon un communiqué.

Ce scandale et les soupçons de détournement de vastes sommes de ce fonds d'investissement par l'ex-premier ministre et ses alliés ont joué un rôle clé dans la défaite aux élections de mai de la coalition qu'il dirigeait face à l'alliance réformiste de Mahathir Mohamad. Depuis qu'il a perdu le pouvoir, Najib Razak a déjà été placé en détention brièvement et inculpé pour plusieurs chefs d'accusation liés au détournement présumé de quelque 10 millions de dollars d'une ancienne entité du fonds 1MDB.

Mais son arrestation mercredi est directement liée à l'une des accusations les plus graves à son encontre dans ce vaste scandale, à savoir que d'importantes sommes ont été transférées vers son compte en banque avant les élections de 2013. Après une première enquête sur ces faits en 2015, il avait été blanchi, le procureur ayant alors affirmé que les fonds étaient un don personnel de la famille royale saoudienne.

Najib Razak va être présenté à la justice jeudi et sera inculpé sur la base de ces accusations, a annoncé la commission anti-corruption. L'ex-premier ministre a toujours nié toute malversation. L'affaire 1MDB fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays, notamment à Singapour, en Suisse et aux Etats-Unis.

Neuer Inhalt Horizontal Line