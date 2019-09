Fabian Schär, buteur à Dublin lors du nul 1-1 de la Suisse contre l'Irlande, était en colère après la rencontre, mais pas la plupart des autres membres de l'équipe.

"Nous encaissons un but qui ne doit pas arriver, a dit le défenseur de Newcastle au micro de la RTS. L'équipe doit apprendre car ce n'est pas la première fois que cela arrive."

"Goût d'inachevé" pour Denis Zakaria, "petite déception" pour Kevin Mbabu, cette rencontre a tout de même vu la Suisse "faire un bon match", tant pour les deux joueurs que pour le sélectionneur Vladimir Petkovic. "Il nous manque ce petit truc pour tenir le score mais nous allons aller de l'avant, promet Zakaria. L'important est de prendre des points maintenant, parce qu'à ce rythme-là, ça ne va pas jouer.

Mick McCarthy, le coach des Boys in Green, affichait sourire et soulagement au terme de la partie. Un match "face à une très bonne équipe, composée de bons joueurs évoluant dans de grands clubs et qui ont plus d'expérience" que les Irlandais. "D'ailleurs, la Suisse l'a prouvé ce soir, même si nous avons égalisé", a ajouté le sélectionneur.

