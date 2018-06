Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 juin 2018 14:26 19. juin 2018 - 14:26

A la recherche d'un club après la relégation de la Corogne, Fabian Schär a soigné sa pub face au Brésil. Le Saint-Gallois a livré un grand match en défense centrale aux côtés de Manuel Akanji.

Fabian Schär, que vous inspire ce match de dimanche contre le Brésil ?

"Que nous avons fait le job derrière. Que la Suisse a la chance de découvrir un joueur comme Manuel Akanji. Il n'a que 22 ans et il dégage déjà une très grande assurance. Il est vraiment promis à une très grande carrière. Je veux retenir aussi que nous avons, c'est vrai, témoigné d'une certaine agressivité sans aller au-delà des limites. Les fautes que nous avons commises n'étaient pas brutales. Mais parfois, il ne faut pas hésiter à interrompre une action adverse par une faute "intelligente".

Le match contre la Serbie ce vendredi est-t-il le match capital de ce premier tour ?

"Non. A mes yeux, les trois rencontres revêtent la même importance. Maintenant, il convient de bien étudier les Serbes, de définir la bonne stratégie. Avant chaque match, nous avons un plan de jeu bien précis. Et depuis un certain temps, nous avons le bonheur de les respecter."

Le résultat de Rostov-sur-le-Don ne change-t-il pas la donne dans la mesure où la Suisse n'est plus condamnée à battre la Serbie pour se qualifier pour les huitièmes de finale ?

"Oui c'est vrai. Face à la Serbie, il faudra tout faire pour ne pas perdre en premier lieu. Mais j'ai confiance en notre potentiel. Nous pourrons attaquer davantage que dimanche contre le Brésil. Nous avons largement les moyens d'imposer notre football."

Neuer Inhalt Horizontal Line