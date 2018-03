Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 février 2018 07:18 13. février 2018 - 07:18

Jan Scherrer et Pat Burgener devront s'accrocher mercredi pour jouer un rôle dans la finale olympique du half-pipe.

Respectivement 6e et 9e des qualifications, ils ont assuré l'essentiel mais ont été dominés par les impressionnants Américains et Japonais, en particulier l'étincelant Shaun White.

L'icône du "snow" a remporté ces qualifications grâce à un 2e run flamboyant (98,5 pts, à 1,5 pt du maximum). White, à la recherche d'un troisième titre olympique, a parfaitement réussi sa spécialité, le double mac twist 1260, ou "Tomahawk". Son amplitude (pas loin de 6 m au-dessus du mur qui en fait 5) est supérieure à celle de ses concurrents. Mais la "Tomate volante" n'a pas partie gagnée: l'Australien Scotty James (96,75 pts) et le Japonais Ayumu Hirano (95,25) ont montré en avoir sous la planche.

Cette première journée a été d'un très haut niveau. La 6e place de Jan Scherrer est à saluer: "Tout s'est passé comme prévu. Mais je n'ai pas montré tout ce que je sais faire. J'ai gardé certains tricks (figures) pour la finale", a lancé le Saint-Gallois.

Pat Burgener, pour ses premiers Jeux, a réussi un premier run très propre. Sur le 2e, il s'est élancé juste après la démonstration de White. Peut-être perturbé par le vent, il n'a pas pu maîtriser sa réception d'un double back rodéo et a chuté, n'améliorant donc pas ses 82 pts du premier run. Il n'a pas tremblé pour sa qualification et s'en réjouissait: "Je suis très heureux, c'est trop beau d'être en finale. C'était l'objectif, et je n'avais pas envie de décevoir la Suisse. Ces Jeux procurent une sensation bizarre, rien à voir avec une autre compétition", a lancé le champion guitariste.

Le troisième Helvète en lice, Elias Allenspach (16 ans) a nettement échoué. Mais en l'absence du tenant du titre Iouri Podladtchikov et de David Hablützel, tous deux blessés, l'équipe de Suisse ne pouvait pas espérer plus que ces deux places de finaliste. Les douze premiers ont obtenu le droit de jouer les médailles.

