Ce contenu a été publié le 16 février 2018 07:06 16. février 2018 - 07:06

Le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler a vu ses résultats progresser en 2017. Le bénéfice net a grimpé de 7,4% sur un an à 884 millions de francs et le chiffre d'affaires de 5,1% à 10,18 milliards.

En monnaies locales, la croissance est de 4,6%. Les entrées de commandes se sont étoffées de 5,9% pour s'établir à 10,99 milliards de francs à fin décembre, a indiqué vendredi le groupe de Suisse centrale.

Le conseil d'administration propose un dividende ordinaire de 4 francs par action, soit une hausse d'un franc. Pour 2018, la multinationale lucernoise s'attend à enregistrer une croissance des ventes entre 3% et 5% en monnaies locales.

