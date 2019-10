L'entreprise de Suisse centrale "a été capable de maintenir sa dynamique de croissance pour les entrées de commandes et les revenus malgré des vents contraires en matière de change", selon le communiqué (archives)

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a publié jeudi des résultats en hausse pour les neuf premiers mois de l'année, dépassant le consensus dans toutes les rubriques.

Les entrées de commandes ont augmenté de 4,1% à 9,009 milliards de francs sur un, soit +5,9% en monnaies locales, grâce à des projets de construction de bâtiments et d'infrastructures en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Le chiffre d'affaires a connu un rebond de 4,0% à 8,255 milliards (+5,8% en monnaies locales).

Le résultat opérationnel (Ebit) a lui baissé de 0,3% à 923 millions. Le bénéfice net a reculé de près de 9% à 680 millions.

Les entrées de commandes et le chiffre d'affaires dépassent le consensus AWP, tandis que l'Ebit et le bénéfice net surpassent les attentes les plus optimistes.

L'entreprise de Suisse centrale "a été capable de maintenir sa dynamique de croissance pour les entrées de commandes et les revenus malgré des vents contraires en matière de change", selon le communiqué.

Pour le reste de l'année, Schindler s'attend à maintenir la croissance "malgré les incertitudes du marché". Il table sur une croissance des revenus entre 4% et 6% en monnaies locales, et sur un bénéfice net entre 900 et 940 millions de francs pour l'année entière.

