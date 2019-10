Bienne a un patin et demi en huitièmes de finale de la Champions League après sa victoire 6-3 à Klagenfurt. Lausanne s'est lui incliné 2-1 ap face à l'Ocelari Trinec.

Est-ce l'air de sa terre natale ou un jour de grâce? Toujours est-il que Peter Schneider a éclaboussé cette partie de son talent. L'attaquant autrichien du club seelandais a signé un quadruplé pour offrir la première place du groupe A à son équipe.

Les Biennois ne sont mathématiquement pas encore qualifiés pour les huitièmes de finale, mais il faudrait une lourde défaite mardi prochain à la Tissot Arena face à ce même adversaire pour les priver de deux rencontres supplémentaires.

Battus en prolongation, les Lions peuvent eux dire merci à Tobias Stephan. Le portier a été très souvent sollicité pour ne capituler que deux fois. Une fois sur un missile alors que Lausanne était à 3 contre 5 et la deuxième en prolongation sur une habile déviation de Stransky (64e).

A noter que les Vaudois auraient pu espérer mieux si Yannick Herren avait converti un penalty à la 42e. Mais Jeffrey et Cie ne sont pas malheureux avec cette conclusion dans le temps supplémentaire. Les Lausannois conservent leur place de leader au classement et ils devront battre les Tchèques mardi prochain à Malley pour s'éviter toute mauvaise surprise et se qualifier pour les huitièmes de finale.

Dans le dernier match impliquant un club suisse, Zoug, déjà qualifié pour les 8es de finale, a dominé les Tchèques de Plzen 5-2 à domicile. Menés 0-2 à la 30e, les joueurs de Dan Tangnes ont parfaitement réagi.

Neuer Inhalt Horizontal Line