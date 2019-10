Le second siège de sénateur encore en jeu dans le canton de Schwytz ira sans doute au conseiller national UDC Pirmin Schwander ou au ministre Othmar Reichmuth (PDC). Les autres candidats se sont retirés, à l'exception de la candidate "exotique" Honorata Züger.

Le second tour de l'élection schwytzoise au Conseil des Etats aura lieu le 24 novembre prochain. A l'issue du délai imparti, mardi à 09h00, pour retirer sa candidature, la Chancellerie d'Etat du canton a publié la liste des trois candidats restant en course.

Il s'agit de Pirmin Schwander (UDC), deuxième dimanche lors du premier tour avec 21'340 voix, Othmar Reichmuth (PDC), troisième avec 21'340 suffrages, et de Honorata Züger, une Suissesse de l'étranger. Domiciliée en Pologne, cette dernière n'a obtenu que 1226 voix. Les trois candidats se disputeront la succession de Peter Föhn (UDC), qui ne se représentait pas.

L'autre conseiller aux Etats sortant Alex Kuprecht (UDC) a été réélu d'entrée. Les deux principaux candidats au second tour ont manqué la majorité absolue pour moins de 3000 voix.

Distancés en quatrième et cinquième position dimanche, le ministre libéral-radical Kaspar Michel et l'ancien maire de Küssnacht am Rigi Michael Fuchs (PS) ont retiré leur candidature. Le PS avait aussi soutenu le démocrate-chrétien Othmar Reichmuth au premier tour. Il réitère son soutien pour le scrutin décisif.

