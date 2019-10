L'objectif de Swiss Cycling est clair: qualifier le "quatre" par équipe de poursuite pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le hic: seuls huit quatuors seront de la partie et la tâche s'annonce rude.

Après une saison 2018-2019 qui comptait déjà pour la qualification, la Suisse occupe le 8e rang intermédiaire entre les Etats-Unis et l'Allemagne. Sa situation est donc favorable mais reste fragile avant les huit rendez-vous de la saison 2019-2020: Championnats d'Europe à Apeldoorn (NED) la semaine prochaine, six étapes de la Coupe du monde et les Championnats du monde à Berlin fin février.

"Notre objectif pour Tokyo, c'est de se qualifier avec le "quatre" en poursuite par équipe", affirme l'entraîneur français des pistards suisses, Mickaël Bouget. Si la Suisse qualifie son quatuor pour le Japon, elle obtiendra ainsi cinq places dont seront issus les coureurs qui disputeront également la Madison et l'omnium.

En théorie, Daniel Gisiger, l'entraîneur national de la piste, dispose d'un réservoir de onze coureurs dans lequel il puisera pour faire sa sélection pour les JO. "Avec onze coureurs, nous pouvons effectuer un tournus pour les huit rendez-vous de la saison. Il serait impensable qu'un coureur doive s'aligner dans toutes les courses", poursuit Bouget. "Mieux vaut participer à deux ou trois rendez-vous à 100% qu'à 80% dans toutes les courses", estime Cyrille Thièry, l'un des pistards suisses les plus expérimentés (29 ans).

Pour les entraîneurs, difficile de nommer déjà les cinq coureurs qui pourraient former l'équipe olympique. Il faut garder intacte la motivation de tout le monde même si les plus jeunes savent qu'ils doivent plutôt regarder vers les JO 2024 à Paris. Ainsi, il est presque certain que Thièry et Claudio Imhof ont pris une option. La qualité de leurs relais en font des pions indispensables. "Sur la piste, plus qu'ailleurs, c'est véritablement les jambes qui parlent. Ce n'est pas possible de se cacher. Donc, il y a difficilement des contestations au moment de la sélection", poursuit Thièry. Si la Suisse ne parvenait pas à qualifier son "quatre" par équipes, elle pourrait tout de même bénéficier de places dans les épreuves de Madison et de l'omnium.

Pour Daniel Gisiger, il pourrait s'agir de la dernière grande campagne avant de prendre du recul. L'ancien grand rouleur suisse fêtera ses 65 ans en octobre. Les arrivées de Mickaël Bouget pour les hommes et de Scott Bugden pour les femmes montrent bien que la relève se prépare à Swiss Cycling.

