Le fabricant automobile espagnol Seat va pratiquer des tests pour détecter le nouveau coronavirus sur l'ensemble de ses 15'000 employés, afin de redémarrer progressivement dès le 27 avril la production. Celle-ci est à l'arrêt depuis mi-mars.

"Seat réalisera des tests PCR à ses 15'000 employés pour garantir leur santé et éviter les contagions de Covid-19", a expliqué vendredi le groupe dans un communiqué.

"L'entreprise redémarrera progressivement la production le 27 avril et réalisera plus de 3000 tests hebdomadaires", a précisé Seat, soulignant avoir obtenu l'accord des syndicats pour cette opération. Les premiers tests ont commencé mercredi matin sur trois sites du groupe.

Les résultats des tests, "anonymes et confidentiels, serviront de base à une étude scientifique", a encore indiqué Seat. Outre les tests, les lignes de production seront réorganisées afin de pouvoir maintenir une distance de sécurité de deux mètres entre les ouvriers.

Masques et gel prévus

Les installations seront désinfectées et masques et gels désinfectants seront fournis aux salariés. Le fabricant espère retrouver le rythme de production antérieur à la crise "à partir de juin", en fonction de l'évolution de la pandémie.

Seat avait arrêté le 16 mars la production dans son usine de Martorell, près de Barcelone, qui souffrait notamment de problèmes d'approvisionnement en pièces détachées alors qu'un confinement très strict venait d'être déclaré le 14 mars.

Pendant cet arrêt, le groupe a fabriqué sur ses chaînes de montage des masques ainsi que des respirateurs destinés aux malades du coronavirus, développés à partir d'un moteur d'essuie-glaces.

Toutes les autres usines automobiles du pays, deuxième constructeur européen après l'Allemagne, ont également stoppé leur production.

L'Espagne est le troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, avec plus de 21'700 morts et 208'000 cas. Le confinement doit y être prolongé mercredi jusqu'au 9 mai inclus.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram