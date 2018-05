Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 mai 2018 16:47 23. mai 2018 - 16:47

Les sirènes d'alarme fonctionnent à 99%. Elles ont retenti dans tout le pays mercredi après-midi. Le test était effectué pour la seconde fois cette année, suite à la panne survenue lors du premier essai le 7 février.

Ce résultat se situe dans la marge d'erreur normale, indique mercredi l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Et de préciser que les installations défectueuses seront réparées ou remplacées dans les plus brefs délais.

La Suisse dispose de quelque 5000 sirènes pour l'alarme générale, dont environ 600 combinées qui peuvent également diffuser l’alarme eau. Le test effectué mercredi portait sur les deux types d'alarme, note l'OFPP.

Si certains n'ont pas entendu résonner les sirènes, cela ne veut pas forcément dire qu'elles n'ont pas fonctionné. Il est possible que des personnes ne les entendent pas si elles ont des fenêtres anti-bruit et que l'alarme la plus proche se situe à une certaine distance, a expliqué Thomas Maag, responsable des travaux publics du canton de Zurich, sur les ondes de la radio alémanique Radio 1.

Alerte par smartphone

Lors du premier test en février, une erreur de logiciel dans le système central de commande des sirènes avait causé un dysfonctionnement. Le problème n'aurait toutefois pas empêché le déclenchement de l'alarme en cas d'événement réel, avait rassuré l'Office fédéral de la protection de la population à la fin du mois.

Dès cet automne, les alarmes pourront aussi être transmises par "smartphone" via la plateforme "Alertswiss", indiquait l'OFPP en février. On y diffusera également des informations sur les événements en cours. Alertswiss viendra ainsi compléter les systèmes d'alarme et d'information basés sur les sirènes et la radio.

Neuer Inhalt Horizontal Line