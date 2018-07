Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

8 juillet 2018

Philippe Senderos n'en finit plus de marquer en MLS. Le défenseur genevois du Houston Dynamo a réussi un doublé lors de la victoire de ses couleurs face à Minnesota United (3-0).

L'ancien international suisse avait déjà sauvé sa franchise quatre jours plus tôt, lorsqu'il avait égalisé à la 96e minute face au FC Los Angeles (2-2). Contre Minnesota, il a ouvert la marque d'une reprise du gauche à la 36e, avant de doubler la mise de la tête peu après la mi-temps. Deux buts tombés à la suite d'un corner.

Elu logiquement homme du match, Philippe Senderos en est désormais cette saison à quatre buts en six parties. A titre de comparaison, il n'avait marqué que six fois en 131 rencontres durant ces années de Premier League à Arsenal et Fulham.

Outre la satisfaction personnelle, Philippe Senderos a permis à Houston de rester en course pour une qualification pour les play-off. Avec deux matches de moins, le Dynamo compte un point de retard sur Vancouver, qui occupe la 6e et dernière place qualificative à l'Ouest.

