Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 mars 2018 08:05 12. mars 2018 - 08:05

Pour son entrée en Bourse, Sensirion a fixé la fourchette de prix entre 28 et 36 francs par action.

Le fabricant de capteurs zurichois Sensirion va faire son entrée le 22 mars à la Bourse suisse (SIX). La fourchette de prix devrait osciller entre 28 et 36 francs par action.

Le volume de l'offre est attendu entre 227 et 276 millions de francs, a indiqué lundi l'entreprise basée à Stäfa (ZH). Ce montant pourrait s'établir entre 261 et 318 millions en cas d'exercice de l'option de surallocation.

L'entrée en Bourse (IPO) concerne jusqu'à 9,3 millions d'actions. L'offre de base comprend 6,1 millions d'actions existantes de l'actionnaire majoritaire Gottlieb Knoch, à quoi s'ajoutent jusqu'à 1,96 million de nouvelles actions. L'offre de surallocation comprend 1,2 million d'actions.

La cotation sur SIX doit permettre à Sensirion de développer ses affaires et d'assurer ses investissements sur le long terme. Les gains retirés de cette IPO visent notamment à une plus grande flexibilité financière.

Les fondateurs et coprésidents de Sensirion Felix Mayer et Moritz Lechner, qui détiennent ensemble 14% du capital, ne vendront pas leurs actions. Ils veulent continuer à oeuvrer pleinement pour le développement de l'entreprise.

Croissance des ventes

Dans la foulée de la présentation de son entrée en Bourse, le groupe a levé un coin de voile sur ses objectifs financiers. Il anticipe pour 2018 une hausse du chiffre d'affaires de 15 à 18% et vise à plus long terme une croissance annuelle des ventes de 10 à 15%.

En 2017, Sensirion a généré un chiffre d'affaires de 148 millions de francs, en hausse de 13% sur un an. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté est ressorti à 26 millions.

Spin-off de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), la société a été fondée en 1998. Sensirion est spécialisée dans la production de capteurs environnementaux et de capteurs de débit dans les domaines de l'industrie - notamment automobile -, des techniques médicales ainsi que des appareils électroniques grand public.

L'entreprise emploie aujourd'hui 735 collaborateurs équivalents plein temps dans le monde entier. Elle dispose d'antennes de vente aux Etats-Unis, en Europe, en Chine, à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud.

Neuer Inhalt Horizontal Line