Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 18:35 01. octobre 2018 - 18:35

Gerardo Seoane ne se fait pas de souci pour la Juventus: elle saura sûrement compenser la suspension de Cristiano Ronaldo mardi contre Young Boys, lors de la 2e journée de la Ligue des champions.

Gerardo Seoane, YB a remporté ses neuf matches de championnat cette saison. En quoi cela peut-il aider votre équipe mardi contre la Juventus?

"Chaque victoire donne confiance, mais ce sont deux compétitions complètement différentes. Nous savons la difficulté de notre tâche, mais nous sommes venus à Turin pour y grandir."

Comment se sentent vos joueurs avant ce match de prestige ?

"L'équipe est très concentrée et reste toujours focalisée sur le prochain match. En ce moment, nous devons relever un nouveau défi tous les trois jours. Mais les joueurs restent détendus et je crois qu'il y a un bon mélange entre relâchement et concentration dans le travail."

La suspension de Cristiano Ronaldo est-elle une bonne nouvelle pour YB?

"Nous sommes plutôt tristes parce que nous avons envie d'affronter les meilleurs joueurs de la planète. Et cela aurait été beau de croiser Ronaldo. Mais cette absence ne posera pas de gros problèmes à la Juve car si Ronaldo ne joue, c'est un autre grand champion qui le fera à sa place. Ici, on trouve deux ou trois grands joueurs à chaque poste."

Quelles leçons devez-vous tirer de la défaite 3-0 contre Manchester United lors de la 1re journée?

"Déjà, il faut relever que ce sont deux affiches très différentes, ne serait-ce que parce que nous jouerons cette fois-ci à l'extérieur et que cela change les choses. D'une manière générale, nous avons vu qu'il n'y a presque pas de marge d'erreur en Ligue des champions. Et qu'il faut prendre la bonne décision au bon moment en peu de temps dans les deux zones de vérités, nos 30 derniers mètres et ceux de l'adversaire."

