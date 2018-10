Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 octobre 2018 13:34 13. octobre 2018 - 13:34

La 46e chasse des troupes montées historiques s'est tenue samedi à Gruyères (FR). La manifestation accueillait les Chasseurs à cheval des milices vaudoises et les Berner Dragoner 1779.

Septante-cinq cavaliers étaient inscrits du coup à la chasse organisée par le Cadre noir et blanc (CNB), la troupe montée officielle du canton de Fribourg. Ils ont entamé la journée au pied de la colline de Gruyères par une randonnée les conduisant au Pâquier et à la Tour-de-Trême, avant le retour à la cité comtale, non sans avoir pris une pause marqué par un "coup du milieu".

Le terme de "chasse" est régulièrement utilisé dans le monde équestre pour de telles manifestations, précise les organisateurs dans leur communiqué. Mais aucun animal n'est poursuivi ni abattu. La chasse constitue avant tout une occasion donnée aux membres des trois troupes de se rencontrer. A la mi-journée, il a encore été procédé à la bénédiction des chevaux.

Neuer Inhalt Horizontal Line