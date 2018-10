Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

2 octobre 2018

Le nombre de civils tués dans le conflit syrien s'est élevé à 139 en septembre, chiffre le moins élevé sur un mois depuis le début de la guerre en 2011, a indiqué lundi une ONG proche des rebelles. En comptant les combattants, le bilan des morts s'est élevé à 1059.

Parmi eux figurent 436 combattants rebelles, 239 soldats syriens et combattants pro-régime ainsi que 236 djihadistes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Parmi ces civils tués figurent 38 enfants et 20 femmes, selon l'ONG, qui dispose depuis des années d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, y compris dans les hôpitaux civils et militaires.

Dans la seule province d'Idleb, 47 civils, dont 19 enfants, ont péri, d'après l'OSDH. Cette région du nord-ouest de la Syrie constitue, avec des secteurs adjacents des provinces de Lattaquié, Hama et Alep, le dernier bastion insurgé en Syrie.

Disparus en détention

Dans le viseur du régime depuis plusieurs mois, Idleb et ces zones avoisinantes ont fait l'objet d'un accord russo-turc le 17 septembre qui a repoussé l'imminence d'une offensive d'envergure du régime et de son allié russe.

Le conflit syrien a connu des pics en matière de victimes au cours des dernières années, avec un record de 6657 civils tués en mai 2015. Ce bilan ne comprend pas les dizaines de milliers de personnes disparues en détention.

Déclenché par la répression sanglante de manifestations pro-démocratie, le conflit syrien s'est complexifié au fil des ans, impliquant des groupes djihadistes et des puissances étrangères. Il a fait près de 365'000 morts depuis mars 2011, dont plus de 110'000 civils, selon l'OSDH.

