Ce contenu a été publié le 31 octobre 2009 14:26 31. octobre 2009 - 14:26

Belgrade - La police serbe a lancé une opération d'envergure nationale dans la lutte contre le trafic de drogue. Elle a interpellé plusieurs centaines de personnes, dont une centaine ont été mises en garde à vue pour une durée de 48 heures.

Au cours de cette opération, baptisée "Morava" et déclenchée simultanément par tous les postes de police en Serbie, plus de 600 établissements et bâtiments ont été fouillés. Plusieurs dizaines de kilogrammes de différents stupéfiants ont été saisis, une grande quantité d'armes et de voitures volées ou encore des munitions.

Dans l'un des établissements fouillés, la police a découvert plus d'un million de faux dollars. Plus de 2000 policiers au total ont participé à l'opération.

La Serbie et les autres pays des Balkans se trouvent sur un axe d'acheminement des drogues venues d'Asie centrale vers les pays d'Europe occidentale.

