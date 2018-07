Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 juillet 2018 18:39 14. juillet 2018 - 18:39

Margaret Court garde la main. Battue 6-3 6-3 en finale du tournoi de Wimbledon par Angelique Kerber, Serena Williams n'a pas égalé le record des 24 titres du Grand Chelem de l'Australienne.

L'Américaine est restée très loin du compte lors de cette finale conclue en seulement 1h05 et qui fut bien triste après le magnifique bras de fer entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Malgré le soutien dans son box de deux autres grands champions, Tiger Woods et Lewis Hamilton, Serena Williams a été très décevante. Incapable pour une fois de tenir son service - elle a perdu à quatre reprises son engagement -, elle fut une proie trop facile pour Angelique Kerber.

Toujours aussi malicieuse, la gauchère n'a jamais perdu le contrôle de cette rencontre. Sa victoire s'est dessinée très tôt dans cette finale. Au moment de conclure à 5-3 sur son engagement, elle a eu l'excellente idée de trouver les lignes sur un point crucial à 30-30. Ce point fut à la fois le plus important et le plus beau de la rencontre.

Revenue à la compétition ce printemps après la naissance de sa fille Alexis en septembre dernier, Serena Williams a concédé sa première défaite à Wimbledon depuis son revers en 2014 devant la Française Alizé Cornet. Elle restait sur une série de vingt succès de rang à Londres avant cette finale. Une finale qui a souligné qu'elle avait encore du chemin à parcourir pour retrouver une condition physique à la hauteur de ses ambitions.

Neuer Inhalt Horizontal Line