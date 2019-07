Serena Williams (no 1) affrontera Simona Halep (no 7) samedi en finale à Wimbledon.

L'Américaine de 37 ans a écrasé Barbora Strycova (WTA 54) 6-1 6-2 en 59' dans la deuxième demi-finale. Elle vise un historique 24e titre du Grand Chelem, qui lui permettrait d'égaler le record absolu détenu par l'Australienne Margaret Court.

Cette finale sera la 32e pour la cadette des soeurs Williams dans le cadre des tournois majeurs, la première de l'année. Elle fera figure de favorite face à Simona Halep, qu'elle a battue à neuf reprises en dix duels. Les deux femmes n'ont été opposées qu'une seule fois sur herbe, pour leur premier face-à-face, en 2011 à Wimbledon.

Sacrée à sept reprises à Church Road (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016), Serena Williams n'affiche plus la même autorité dans les finales majeures depuis le début de la saison 2016. Elle n'a en effet gagné que deux des six finales qu'elle a jouées depuis 2016 (à Londres en 2016 et à Melbourne en 2017), alors qu'elle avait remporté 21 de ses 25 finales entre 1999 et 2015.

Une sérénité retrouvée

L'ancienne reine du circuit reste même sur deux échecs autant frustrants qu'étonnants, en finale de Wimbledon 2018 (6-3 6-3 face à Angelique Kerber) et de l'US Open 2018 (6-2 6-4 face à Naomi Osaka). Mais elle affiche une sérénité retrouvée: les problèmes de santé vécus après sa grossesse (caillots de sang) semblent réglés, et elle peut désormais donner sa pleine mesure.

Barbora Strycova en a d'ailleurs fait l'amère expérience vendredi. La Tchèque, qui disputait à 33 ans sa première demi-finale de Grand Chelem, n'a pas eu la moindre chance dans cette partie. Auteur de 27 coups gagnants pour seulement 10 fautes directes, Serena Williams a réussi un récital. Tout en témoignant d'une grande efficacité: elle a converti quatre des cinq balles de break dont elle a bénéficié.

