Ce contenu a été publié le 29 janvier 2012 22:40 29. janvier 2012 - 22:40

Football - Destins croisés pour les deux clubs de Milan, lors de la 20e journée de Serie A. Haris Seferovic a fait ses débuts avec Lecce.

L'AC Milan est resté à un point de la Juventus, grâce à son succès 3-0 contre Cagliari, construit par Ibrahimovic, Nocerino et Ambrosini.

L'Inter, qui revenait fort depuis quelques semaines, a en revanche connu un coup d'arrêt à Lecce (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Giacomazzi, scellant la fin de la série de sept victoires des Nerazzurri. Lesquels avaient déjà mordu la poussière en Coupe mercredi contre Naples. A noter qu'Haris Seferovic, "dégagé" sans ménagement de Xamax début janvier, a fait ses débuts à Lecce en entrant à la 72e.

Les résultats: Fiorentina - Sienne 2-1. AS Rome - Bologne 1-1. Cesena - Atalanta Bergame 0-1. Lecce - Inter Milan 1-0. Genoa - Naples 3-2. Chievo Vérone - Lazio Rome 0-3. Palerme - Novare 2-0. AC Milan - Cagliari 3-0. Classement: 1. Juventus 44. 2. AC Milan 43. 3. Udinese 38. 4. Lazio Rome 36...

