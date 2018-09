Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 22:27 23. septembre 2018 - 22:27

Cristiano Ronaldo semble avoir trouvé ses marques en Serie A. Le Portugais a débloqué la situation entre la Juventus et Frosinone pour un 5e succès en cinq matches du côté de Turin (2-0).

Une frappe du pied gauche de "CR7" effleurée par le gardien à la 81e a offert les trois points aux Bianconeri. Bernardeschi a ajouté un deuxième but dans les arrêts de jeu. Avec 73% de possession de balle, les Turinois n'ont pas laissé grand-chose à leur adversaire. Frosinone n'a pas adressé de tir dangereux en direction de la cage de la Vieille Dame.

La Juve compte trois points d'avance sur Naples qui a enchaîné un quatrième succès en cinq parties. Les débuts de Carlo Ancelotti à Naples sont réussis. Son équipe a montré des progrès manifestes lors de son succès 3-1 sur la pelouse du Torino. Jusqu'ici, le Naples version Ancelotti brillait plus par ses résultats que par son jeu et avait dû batailler pour gagner ses matches en Serie A.

Mais dimanche, l'équipe a semblé plus en jambes, plus inspirée et mieux organisée que depuis le début de saison. Et en dehors de quelques minutes de baisse de régime qui ont permis au Torino de revenir à 2-1 grâce à un penalty de Belotti (50e), Hamsik et ses équipiers ont parfaitement contrôlé la partie, marquant par trois fois via Insigne, auteur d'un doublé (4e et 59e), et la recrue Verdi (20e).

