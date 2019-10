La Juventus reste la patronne en Serie A. Les Turinois ont en effet remporté le choc de la 7e journée de Serie A en battant l'Inter 2-1 à Milan, ce qui leur permet de prendre la tête du classement.

L'Inter, qui avait gagné ses six premiers matches, a été surpris dès la 4e par Dybala. Mais les nerazzurri ont égalisé sur un penalty de Martinez à la 18e. Le pressing intense mis en place par les joueurs de la Juve a souvent empêché l'Inter de pratiquer son jeu habituel.

Et c'est le remplaçant Higuain qui a donné les trois points, et un ascendant psychologique, aux visiteurs en frappant à la 80e. La Juventus compte 19 points, un de plus que l'Inter et trois que l'Atalanta.

