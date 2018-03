Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 mars 2014 22:45 26. mars 2014 - 22:45

Genève - Un doublé de Carlos Tevez, qui a pris la tête du classement des buteurs (18), a porté la Juventus vers sa vingt-sixième victoire en trente matches de Serie A.

La Vieille Dame, avec Stephan Lichtsteiner jusqu'à la 70e, s'est imposée 2-1 contre Parme, s'acheminant tranquillement vers son troisième Scudetto de rang.

La Juve devance l'AS Rome de quatorze longueurs (un match en moins pour le club de la capitale) et Naples de vingt points. Le Napoli, privé de Behrami (légèrement blessé) mais avec Dzemaili titulaire et Inler sur le banc, a facilement gagné 4-2 à Catane.

Les résultats: Chievo Vérone - Bologne 3-0. Cagliari - Hellas Vérone 1-0. Genoa - Lazio Rome 2-0. Atalanta Bergame - Livourne 2-0. Fiorentina - AC Milan 0-2. Catane - Naples 2-4. Juventus - Parme 2-1. Sassuolo - Sampdoria 1-2. Classement: 1. Juventus 81. 2. AS Rome 67. 3. Naples 61. 4. Fiorentina 51...

