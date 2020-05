Servette retrouvera les terrains d'entraînement ce mardi 19 mai. Le club genevois a décidé d'anticiper sa préparation en vue d'une éventuelle reprise de la Super League durant le mois de juin.

"Le conseil d'administration et son président Pascal Besnard ont pris la décision de remettre la première équipe sur les terrains, afin de donner du temps de préparation supplémentaire aux joueurs pour être le plus compétitif possible en cas de reprise de la compétition", ont communiqué les Grenat lundi.

Les mesures sanitaires ont été validée par le médecin cantonal. L'équipe a ainsi été séparée en deux groupes de quinze joueurs, qui s'entraîneront successivement mais sans se croiser. En effet, les joueurs arriveront directement changés sur le site du centre sportif de Balexert et repartiront sans passer par la douche.

Concernant l'encadrement, tous les membres devront porter un masque. Aussi, toutes les personnes autorisées à se rendre sur le site devront se soumettre à une prise de température systématique.

Servette avait dans un premier temps reporté son retour à l'entraînement, notamment en raison des annonces de la Swiss Football League de début mai. Celles-ci avaient décalé l'éventuelle reprise au week-end des 19, 20 et 21 juin. De plus, le chômage partiel ne fait plus son effet dès que les entraînements reprennent. Le club genevois fait donc le pari d'un retour prochain du championnat.

