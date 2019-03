Deux buts dans les arrêts de jeu pour un nouveau miracle: le Servette FC a fait un pas de plus vers la promotion en Super League à Rapperswil.

Menés après 34 minutes de jeu, les Genevois se sont imposés 2-1 en terre saint-galloise grâce à des réussites de Mychell Chagas (91e) et de Sébastien Wüthrich (94e). L'automne dernier à Kriens, Alain Geiger et ses joueurs avaient écrit le même scénario pour leur plus grand bonheur.

Cette victoire permet au Servette FC de conserver son avantage de 8 points sur Lausanne. A Schaffhouse, la Vaudois ont renoué avec la victoire sur des buts du transfuge de Nancy Anthony Koura et de Maxime Dominguez.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous