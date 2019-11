Sale temps pour les deux leaders de Super League. Les Young Boys se sont logiquement inclinés 3-0 à Genève face à un très bon Servette.

De son côté, Bâle a perdu des plumes à domicile devant Neuchâtel Xamax (1-1) lors d'une 13e journée riche en surprises.

Le succès grenat ne fait pas un pli, tant les joueurs d'Alain Geiger ont dominé les débats dans un style léché. Et ce en dépit des trombes d'eau qui se sont abattues sur la Praille durant la partie.

Sevré de victoires depuis le 25 août et sept matches de championnat, le SFC a su prolonger l'élan d'une intéressante première mi-temps pour forcer la décision en deux minutes, grâce à un doublé de Varol Tasar (61e et 63e), dont le deuxième but doit beaucoup à la maladresse du portier Von Ballmoos.

Délice de gourmet, Cognat a déposé une merveille de ballon sur la tête de Wüthrich pour le 3-0 à la 73e. Et Servette de se redonner donc un une bonne dose de confiance en revenant, avec la manière, à la sixième place à égalité de points avec le septième Lucerne, battu 2-1 chez lui par Lugano pour la première du nouveau coach tessinois Maurizio Jacobacci.

Autre performance romande de choix dimanche, celle de Neuchâtel Xamax. Trois jours après le naufrage à Lausanne en Coupe de Suisse (6-0), l'équipe de Joël Magnin a su rebondir au Parc Saint-Jacques, marquant par Raphaël Nuzzolo à la 29e. Las pour elle, le FCB a égalisé à la 74e par Ademi.

Paradoxalement, les Neuchâtelois reculent à la place de barragiste avec un passif d'un point sur Lugano, mais ils ont désormais un avantage de six longueurs sur la lanterne rouge Thoune, battue samedi par Zurich (1-0). Bâle, lui, revient à une longueur d'YB en tête du classement.

Classement: 1. Young Boys 13/28 (30-15). 2. Bâle 13/27 (30-13). 3. St-Gall 13/26 (26-15). 4. Zurich 13/18 (12-24). 5. Sion 13/17 (17-21). 6. Servette 13/15 (17-15). 7. Lucerne 13/15 (13-16). 8. Lugano 13/13 (13-15). 9. Neuchâtel Xamax FCS 13/12 (15-22). 10. Thoune 13/6 (10-27).

