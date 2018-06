Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juin 2018 10:47 03. juin 2018 - 10:47

Six personnes sur dix (58%) quittent le monde du travail avant l'âge officiel de la retraite. Seule une minorité (32%) remplit son pensum jusqu'au bout. Et un dixième continue de travailler au-delà de l'âge-limite.

Les personnes qui partent plus tôt à la retraite le font en moyenne un an et demi avant l'âge officiel, peut-on lire dans la NZZ am Sonntag, qui se base sur une étude de Swisscanton. Cette étude sur les caisses de pensions englobe 535 institutions qui représentent des avoirs de 680 milliards de francs et 4,1 millions d'assurés.

