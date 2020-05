La SFL cherche par tous les moyens à terminer la saison 2019/2020. Mais la majorité des joueurs souhaite que le championnat ne reprenne pas.

Selon un sondage publié mardi par le syndicat des footballeurs professionnels suisses (SAFP) sur son site internet, près des deux tiers des 140 joueurs suisses interrogés sont ainsi favorables à une interruption de la saison "en tenant compte des informations dont ils disposent actuellement". Ils émettent notamment des réserves sur les mesures de protection conçues par la SFL.

Ainsi, 80% d'entre eux souhaitent que les concepts prévus pour l'entraînement et pour les matches soient soumis au SAFP et examinés par ses experts avant la reprise de l'entraînement. Or, les clubs de Super League et de Challenge League seront autorisés à reprendre l'entraînement en équipe à partir de lundi prochain...

