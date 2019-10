Absent du Circuit depuis l'US Open - hormis l'intermède Laver Cup -, Roger Federer (ATP 3) a signé un retour aux affaires convaincant au 2e tour du Masters 1000 de Shanghai.

En Chine, où il a déjà triomphé deux fois (2014 et 2017), le Bâlois a pris la mesure de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas 6-2 7-6 (7/5).

C'est un Federer agressif, portant un t-shirt à col Mao de rigueur, qui a pénétré sur le court de la mégalopole chinoise. D'emblée pris à la gorge, le no 46 mondial n'a eu d'autre choix que d'être sur la défensive, résistant tant qu'il a pu jusqu'à craquer une première fois, à la quatrième balle de break de Federer (en trois jeux de service). La suite du set n'a alors été que récitation sereine pour le Maître - quatre jeux blancs en cinq jeux de service! -, qui avait perdu face au même adversaire à Shanghai en 2015 (désormais 2-1 en sa faveur dans les duels).

Le Bâlois a voulu répéter le même schéma durant la seconde manche mais a parfois péché par précipitation en voulant conclure les échanges le plus rapidement possible. Ainsi Ramos-Viñolas, roi de Gstaad 2019, s'est-il accroché plus longtemps, faisant bien meilleure figure dans les échanges grâce à son coup droit de gaucher. Sans toutefois parvenir à remettre complètement en question l'emprise du Maître sur une rencontre bouclée en 1h24, même si l'Espagnol a mené... 4-1 dans le tie-break.

Roger Federer a cueilli mardi un... 380e succès en Masters 1000, n'étant plus qu'à une longueur du recordman en la matière, Rafael Nadal. Il pourra rejoindre son rival à la prochaine rencontre, contre le vainqueur du match opposant mercredi le Belge David Goffin (ATP 14) au Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 57e).

