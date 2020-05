Comme la majorité de la population en Angleterre, Xherdan Shaqiri est confiné à son domicile. L'international helvétique a répondu par vidéo à des questions du Liverpool FC sur Instagram.

Le Bâlois s'est un peu livré. A la question de son meilleur souvenir avec Liverpool, il a évoqué la victoire en Ligue des champions 2019. "C'est vraiment inoubliable, surtout quand on a levé le trophée." Il reconnaît aussi avoir été surpris par le corner tiré par son coéquipier Trent Alexander-Arnold alors qu'il partait pour l'effectuer. Ce coup de coin avait amené le but de la qualification en demi-finales contre Barcelone. "C'est vrai, je ne m'y attendais pas. Cela a été très rapide et à la fin on marque. Ce fut un grand but."

Le rappel de son doublé contre Manchester United à Anfield Road lui donne toujours des frissons. "C'était un match spécial pour moi. J'étais remplaçant et quand je suis entré, il était important d'aider mes coéquipiers à gagner le match. On y est parvenu avec mes deux buts. Je ne vais jamais oublier ce moment."

A une question sur sa jeunesse, Shaqiri répond que ses deux idoles étaient alors brésiliennes: Ronaldo et Ronaldinho. "Ils étaient capables de changer la face d'un match." Pour ses hobbies d'avant confinement, le Bâlois répond: "J'aime jouer au tennis et au... foot avec mes amis."

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram