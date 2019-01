Shiffrin une nouvelle fois intouchable, Holdener sur le podium

Mikaela Shiffrin a remporté son 37e slalom en Coupe du monde à l'occasion de celui de Zagreb. L'Américaine a devancé d'1''25 Petra Vlhova et d'1''75 Wendy Holdener.

Et de neuf! Mikaela Shiffrin a signé sa neuvième victoire cette saison, la 52e de sa carrière. Et comme d'habitude, la seule rivale de l'extraterrestre de Vail fut elle-même. L'an passé, elle avait relégué Wendy Holdener à 1''59. Un peu moins de "marge" cette fois mais tout de même plus d'une seconde sur sa dauphine. Sur cette piste qui lui convient si bien, Shiffrin enlève pour la quatrième fois ce slalom de Zagreb, rejoignant ainsi Marlies Schild au nombre de victoires dans la capitale croate.

Deuxième de la première manche à 1''15, Wendy Holdener s'est battue pour arracher son 24e podium dans la discipline. Troisième à Semmering et au City Event d'Oslo, la Schwytzoise monte en puissance et retrouve la joie des podiums avec régularité. Elle a échoué à 0''50 de Petra Vlhova, mais elle a laissé la championne olympique Frida Hansdotter à 1''22. De bon augure pour la suite, à commencer par le slalom de Flachau qui se profile mardi soir.

Pour son retour sur le circuit après quelques semaines de pause afin de se ressourcer après l'accident dont a été victime son frère Marc à Val Gardena, Michelle Gisin a pris une très encourageante 7e place. Alors oui l'Obwaldienne termine à 4''02 de Shiffrin, mais l'essentiel est ailleurs pour la championne olympique de combiné.

Troisième Suissesse qualifiée pour la deuxième manche, Elena Stoffel - avec son dossard 56 - a pris un excellent 18e rang. La Haut-Valaisanne égale son meilleur classement qui datait d'il y a presque un an à Kranjska Gora. Après deux non-qualifcations à Courchevel et Semmering, elle est sur le bon chemin. Cela s'est moins bien passé en revanche pour Charlotte Chable. La Vaudoise n'a pas passé le cut avec son 37e chrono sur le premier parcours à 5''18.

Neuer Inhalt Horizontal Line